Eagle Bancorp (MT) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Eagle Bancorp (MT) stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eagle Bancorp (MT) 0.460 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 32.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch