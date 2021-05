EAG erweitert Prüfdienstleistungen für Medizinprodukte mit neuem Labor

EAG Laboratories erweitert seine Testkapazitäten für medizinische Geräte mit einem neuen, ca. 19.000 Quadratmeter grossen Labor in St. Louis, Missouri, USA

Das neue Labor hat ein massgeschneidertes Design, um die Anforderungen der Medizintechnikbranche zu unterstützen. Es erweitert die Analysemöglichkeiten der EAG, ermöglicht verbesserte Durchlaufzeiten und hilft dabei, die sich entwickelnden Anforderungen der FDA sowie der European Union Medical Device Regulations (MDR) zu erfüllen.

Zu den besonderen Merkmalen des Labors zählen:

Ein Reinraum für die Partikelisolierung und -identifizierung

Ein eigens eingerichtetes Labor für die Polymeranalyse von Medizinprodukten

Modernste Messgeräte zur Unterstützung der Biokompatibilitätstests gemäss ISO 10993-18 Programmen für Medizintechnik und Kombinationsprodukte

Wissenschaftler von EAG untersuchen und beheben Produktfehler seit mehr als einem halben Jahrhundert und verfügen über umfassendes Know-how über Materialien und Testverfahren. Die Erweiterung des Labors für Medizintechnik ermöglicht es EAG, dieses Wissen zu nutzen und zur Unterstützung der wachsenden und lebenswichtigen Branche für medizinische Geräte einzusetzen.

Das Labor in St. Louis ist nach ISO 9001:2015 und ISO 17025 akkreditiert, FDA-registriert sowie DEA-lizenziert und bietet analytische Unterstützung in Bezug auf Materialcharakterisierung, Fehleranalyse, Partikelidentifizierung, Identifizierung von Verunreinigungen, Quantifizierung von Analyten und chemische Charakterisierung nach ISO 10993-18.

Über EAG Laboratories

EAG Laboratories ist weltweit führend im Bereich der Material- und Ingenieurwissenschaften und unterstützt Tausende von Kunden mit mehr als 20 Standorten in Europa, Asien und den USA. Weitere Informationen erhalten Sie unter eag.com. Die Muttergesellschaft von EAG Laboratories, Eurofins Scientific, ist ein weltweit führender Anbieter von wissenschaftlichen Prüfdienstleistungen mit einem Portfolio von über 200.000 validierten Analysemethoden.

Über Eurofins – der weltweit führende Anbieter von Bioanalytik

Eurofins testet fürs Leben. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern in einem Netzwerk aus mehr als 800 Laboren in über 50 Ländern bieten die Unternehmen von Eurofins ein Portfolio von über 200.000 analytischen Verfahren an.

Aktien von Eurofins sind an der Börse Euronext Paris notiert

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

