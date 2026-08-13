E7 Group PJSC Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

E7 Group PJSC Registered hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 AED gegenüber 0.010 AED im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 188.9 Millionen AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 177.9 Millionen AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch