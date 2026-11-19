E3 Lithium hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei E3 Lithium ein EPS von -0.030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch