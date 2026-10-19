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19.10.2026 06:37:00
E2E Networks: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
E2E Networks hat sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.54 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0.680 INR je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat E2E Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 410.82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.24 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 438.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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