E-WORLD hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 63.00 KRW gegenüber -90.000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 23.83 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte E-WORLD 19.95 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch