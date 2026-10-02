E-SUPPORTLINK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

E-SUPPORTLINK hat am 01.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13.70 JPY. Im Vorjahresquartal waren -0.740 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.74 Prozent auf 1.55 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch