e-STARCO hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 61.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte e-STARCO -60.000 KRW je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat e-STARCO mit einem Umsatz von insgesamt 3.58 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 1.27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch