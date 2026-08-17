e-STARCO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

e-STARCO äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -39.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei e-STARCO ein EPS von 88.00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40.14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.54 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 5.91 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch