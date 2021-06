E-Sportwagen: Lamborghini will bis 2030 ersten vollelektrisches Fahrzeug auf den Markt bringen

• VW-Marke Lamborghini kündigt neue Nachhaltigkeitsstrategie bis 2030 an• Neuheiten des V12-Modells und 50 Prozent weniger CO2-Emissionen bis 2025• Die grösste Investition der Firmengeschichte finanziert das Projekt

Die Automobilindustrie gehört Statista zufolge zu den grössten CO2-Emittenten im Personenverkehr: In den vergangenen Jahren sei sogar wieder ein Anstieg der CO2-Emissionen beobachtet worden. Die Emissionen können durch die Verwendung von Elektromotoren oder Hybrid-Modellen verringert werden, ausserdem gibt es in der EU bestimmte Richtwerte für den CO2-Ausstoss. Der deutsche Automobilhersteller Volkswagen (VW) schreibt dazu im Zusammenhang mit dem Abgas-Skandal der vergangenen Jahre: "Im Zusammenhang mit der Diesel-Thematik haben wir diese […] Ansprüche [an den Umweltschutz] in mehreren Punkten verfehlt". Ganz im Gegensatz dazu hat nun Mitte Mai die VW-Marke Lamborghini per Pressemitteilung eine neue Nachhaltigkeitsstrategie angekündigt.

Lamborghinis neue Nachhaltigkeitsstrategie: "Direzione Cor Tauri"

Lamborghini-Präsident Stephan Winkelmann erklärt in der neuen Nachhaltigkeitsstrategie: "Die Elektrifizierungsstrategie von Lamborghini stellt einen Kurswechsel dar, der durch einen radikal veränderten Kontext bedingt ist. Hiermit möchten wir unseren Beitrag leisten und die Umweltbelastung mit konkreten Projekten weiterhin reduzieren". Das Grossprojekt Nachhaltigkeitsstrategie trägt den Namen "Direzione Cor Tauri" - Cor Tauri ist der höchste Stern im Sternbild Stier, was eine Anspielung auf das Logo der Marke Lamborghini ist.

Neuheiten des V12-Modells kommen noch 2021

Die Nachhaltigkeitsstrategie enthält einen in drei Phasen aufgeteilten Plan bis 2030, in der Pressemitteilung wird der Plan auch als "Dekarbonisierungsfahrplan" betitelt. Phase eins steht im Zeichen des Verbrennungsmotors und dauert nur noch bis Ende 2022: In dieser Zeit sollen neue Modelle präsentiert und die siebenmalige Umsatzsteigerung der Marke in den vergangenen 15 Jahren gefeiert werden. "Für dieses Jahr [2021] hat das Unternehmen die Markteinführung zweier Neuheiten seines V12-Modells angekündigt", heisst es in der Pressemitteilung zudem.

Auch bei umweltfreundlicheren Modellen soll grosser Wert auf das Fahrerlebnis gelegt werden

Phase zwei ist die Hybridisierung von Lamborghini bis Ende 2024 - im Rahmen dieses Projekts soll 2023 ein neuer Hybrid-Wagen auf den Markt kommen, bis Ende der Phase soll ausserdem die gesamte Modellpalette hybridisiert sein, erklärt Lamborghini in seiner Ankündigung. Dies werde unter anderem durch den Einsatz von Carbon-Fasern realisiert. Lamborghini versichert, dass bei den Entwicklern dennoch weiterhin auch die Performance und das klassische Lamborghini-Fahrerlebnis im Vordergrund stehen. Ein weiteres Projekt der zweiten Phase der Nachhaltigkeitsstrategie ist, dass die CO2-Emissionen bei Lamborghini bis Anfang 2025 um 50 Prozent gesenkt werden sollen. Der Hersteller merkt auch an, dass der Hauptproduktionsstandort San’Agata Bolognese in Italien bereits seit 2015 CO2-neutral sei.

Eine Investition von über 1,5 Milliarden Euro mache diese beiden Phasen eins und zwei möglich, heisst es in der Pressemitteilung. Auf den Zeitraum von vier Jahren hochgerechnet handele es sich dabei um die grösste Investition der Geschichte der Marke Lamborghini.

Details über den vollelektrischen Lamborghini sind bislang nicht bekannt

Die dritte Phase der Nachhaltigkeitsstrategie konzentriert sich auf den Launch des ersten vollelektrischen Lamborghinis. Details über das neue Modell wurden bislang noch nicht bekanntgegeben, der Hersteller beschränkt sich auf ein Zitat Winkelmanns: "Lamborghini steht seit jeher für höchstes technologisches Know-how in der Fertigung von Motoren mit herausragender Performance: Dies wird auch in Zukunft oberste Priorität in der Innovationsentwicklung haben".

Redaktion finanzen.ch