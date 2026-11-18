E-SOLUTION SOFTWARE stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte E-SOLUTION SOFTWARE 0.010 PLN je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat E-SOLUTION SOFTWARE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54.01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.7 Millionen PLN im Vergleich zu 3.7 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch