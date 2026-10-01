E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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01.10.2026 13:06:00
E.ON darf Ovo Energy übernehmen - CMA gibt Deal frei: Aktie tiefer
Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat die Übernahme von Ovo Energy durch E.ON freigegeben. Damit erhält der Energiekonzern grünes Licht für die bereits im Mai angekündigte Transaktion.
Die CMA hatte Anfang September eine Untersuchung eingeleitet. Sie wollte prüfen, ob die Übernahme "zu einer erheblichen Verringerung des Wettbewerbs auf einem oder mehreren Märkten für Waren oder Dienstleistungen in Grossbritannien führen" würde.
E.ON übernimmt Ovo Energy
E.ON hatte im Mai bekanntgegeben, den britischen Konkurrenten Ovo Energy für eine nicht genannte Summe zu erwerben.
Die E.ON-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,21 Prozent auf 16,83 Euro nach.
DOW JONES
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