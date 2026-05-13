|Prognosen bestätigt
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13.05.2026 10:49:37
E.ON-Aktie steigt kräftig: Weniger Investitionen im ersten Quartal
Das kalte und nasse Wetter hat die Investitionspläne des deutschen Energiekonzerns E.ON zu Beginn des Jahres gebremst.
Im XETRA-Handel steigt die E.ON-Aktie zeitweise 3,34 Prozent auf 18,72 Euro.
/lew/zb
ESSEN (awp international)
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