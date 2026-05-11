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Übernahme 11.05.2026 11:22:37

E.ON-Aktie fester: will britischen Energieversorger Ovo übernehmen

E.ON-Aktie fester: will britischen Energieversorger Ovo übernehmen

Der Energieversorger E.ON baut sein Geschäft in Grossbritannien mit einem Zukauf kräftig aus.

Es sei eine Vereinbarung zur Übernahme des britischen Energieanbieters Ovo geschlossen worden, teilte E.On am Montag in Essen mit. Durch die Übernahme steigt die Kundenzahl des Dax-Konzerns auf der Insel schlagartig: Aktuell hat E.ON nach eigenen Angaben 5,6 Millionen, durch Ovo kommen rund 4 Millionen dazu. Den Abschluss der Transaktion erwartet E.ON im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres. Der Nachrichtensender Sky News hatte zuvor über den bevorstehenden Deal berichtet.

Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Allerdings hatten Analysten während der laufenden Spekulationen in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, dass Ovo seit Jahren Marktanteile verliere und dringend Geld brauche, um die regulatorischen Mindeststandards einzuhalten. Die US-Bank JPMorgan hatte daher mit einem "relativ günstigen Kaufpreis" gerechnet.

Die E.ON-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,95 Prozent auf 18,09 Euro.

/lew/jha/

ESSEN (awp international)

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Short 13’897.04 13.86 SE0BNU
Short 14’428.66 8.88 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’072.97 11.05.2026 11:17:41
Long 12’547.31 19.32 SJQBZU
Long 12’278.00 13.90 SQNBFU
Long 11’752.20 8.91 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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