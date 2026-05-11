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11.05.2026 11:22:37
E.ON-Aktie fester: will britischen Energieversorger Ovo übernehmen
Der Energieversorger E.ON baut sein Geschäft in Grossbritannien mit einem Zukauf kräftig aus.
Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Allerdings hatten Analysten während der laufenden Spekulationen in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, dass Ovo seit Jahren Marktanteile verliere und dringend Geld brauche, um die regulatorischen Mindeststandards einzuhalten. Die US-Bank JPMorgan hatte daher mit einem "relativ günstigen Kaufpreis" gerechnet.
Die E.ON-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,95 Prozent auf 18,09 Euro.
/lew/jha/
ESSEN (awp international)
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