|Steigende Preise
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13.04.2026 09:31:36
E.ON-Aktie etwas fester: Strom- und Gaspreise könnten langfristig steigen
Der Energieversorger E.ONrechnet infolge des Iran-Kriegs mit langfristig erhöhten Strom- und Gaspreisen.
Thon geht davon aus, dass die Preise an den Energiebörsen "noch einige Zeit" über dem Vorkrisenniveau liegen werden. Hintergrund seien deutlich gestiegene Kosten beim Energieeinkauf. "Im Einkauf an den Energiebörsen haben sich die Preise für das laufende Jahr zwischenzeitlich beim Gas um 75 Prozent und beim Strom um 35 Prozent erhöht", sagte er. "Für das nächste Jahr haben wir schon Preisanstiege im Energiegrosshandel um 60 Prozent beim Gas und 20 Prozent beim Strom gesehen."
Die kurzfristigen Schwankungen liessen sich zwar "nicht eins zu eins auf die Tarife für Endkunden übertragen", betonte Thon. "Aber der allgemeine Trend ist klar."
E.ON ist Deutschlands grösster Energieversorger mit hierzulande zwölf Millionen Strom- und zwei Millionen Gaslieferverträgen. In Deutschland ist das Unternehmen über zahlreiche Tochtergesellschaften ausserdem der grösste Strom-Verteilnetzbetreiber mit einem Anteil von rund einem Drittel der Netzlänge.
Die E.ON-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,18 Prozent auf 19,63 Euro.
/lig/DP/zb
BERLIN (awp international)
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