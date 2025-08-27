Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
E.ON-Aktie: E.ON platziert grüne Anleihen im Milliardenwert
TAG Immobilien-Aktie: TAG Immobilien platziert Anleihe
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
DroneShield-Aktie sackt trotz schwarzer Zahlen und Umsatzsprung ab
Elon Musk baut Bitcoin-Imperium: Tesla und SpaceX mit Milliarden-Investments
27.08.2025 20:53:00

E.ON-Aktie: E.ON platziert grüne Anleihen im Milliardenwert

E.ON-Aktie: E.ON platziert grüne Anleihen im Milliardenwert

E.ON hat mit zwei grünen Anleihen 1,1 Milliarden Euro eingesammelt.

Die Erlöse will der Energiekonzern zur Finanzierung oder Refinanzierung grüner Projekte verwenden. Wie E.ON mitteilte, seien die Anleihen mit einem Orderbuch von 2,75 Milliarden Euro stark nachgefragt worden.

Die Transaktionen umfassten eine Anleihe über 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im September 2031 und einem Kupon von 3,0 Prozent sowie eine Anleihe über 600 Millionen Euro mit Fälligkeit im September 2035 und einem Kupon von 3,5 Prozent.

"Mit den heute begebenen grünen Anleihen haben wir unseren Finanzierungsbedarf für 2025 erfolgreich abgeschlossen", sagte CFO Nadia Jakobi. Barclays, BNP, ING und SMBC fungierten als aktive Bookrunner der Transaktionen.

DJG/mgo/flf

DOW JONES

