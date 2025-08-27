|Kurse + Charts + Realtime
27.08.2025 20:53:00
E.ON-Aktie: E.ON platziert grüne Anleihen im Milliardenwert
E.ON hat mit zwei grünen Anleihen 1,1 Milliarden Euro eingesammelt.
Die Transaktionen umfassten eine Anleihe über 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im September 2031 und einem Kupon von 3,0 Prozent sowie eine Anleihe über 600 Millionen Euro mit Fälligkeit im September 2035 und einem Kupon von 3,5 Prozent.
"Mit den heute begebenen grünen Anleihen haben wir unseren Finanzierungsbedarf für 2025 erfolgreich abgeschlossen", sagte CFO Nadia Jakobi. Barclays, BNP, ING und SMBC fungierten als aktive Bookrunner der Transaktionen.
DJG/mgo/flf
DOW JONES
