E.ON-Aktie bricht ein: Tochter Westenergie stellt Stadtwerke-Kooperation mit Neuss neu auf

Beide Unternehmen gründeten eine gemeinsame Vorschaltgesellschaft mit dem Namen Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungsgesellschaft mbH. An dieser Gesellschaft hält Westenergie nach eigenen Angaben einen Anteil von 51 Prozent, die Stadtwerke 49 Prozent. Gegen das Vorhaben gebe es weder Bedenken von der Bezirksregierung noch vom noch Bundeskartellamt.

"Durch die Kooperation werden die Stadtwerke von einer noch stärkeren operativen Nähe untereinander profitieren", erklärte Westenergie-Chefin Katherina Reiche. Das Modell beinhaltet für die Stadtwerke Neuss auch eine neue, mittelbare Beteiligung an den zwei niederrheinischen Nachbar-Stadtwerken Meerbusch und Willich. Die Zusammenarbeit der Stadtwerke Neuss begann beim RWE-Konzern in den 1950er Jahren und ging später in der Konzerntochter Innogy auf. Diese ging in diesem Jahr im Zuge des Deals zwischen den beiden DAX-Konzernen auf E.ON über.

