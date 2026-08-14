E-MART: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

E-MART äusserte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5663.90 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1951.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6’915.00 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 1.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7’038.97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch