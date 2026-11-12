E-MART präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

E-MART hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -39.86 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei E-MART ein EPS von 9927.00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.23 Prozent auf 7’491.90 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7’400.78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch