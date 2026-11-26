E M Computing gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.26 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte E M Computing 0.020 ILS je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 492.9 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49.44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte E M Computing einen Umsatz von 329.8 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.ch