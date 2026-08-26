E M Computing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

E M Computing veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz wurden 366.6 Millionen ILS gegenüber 335.1 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch