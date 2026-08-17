e-LogiT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

e-LogiT präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 7.32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5.750 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2.20 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.31 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch