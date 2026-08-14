E L Forge hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

E L Forge äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.58 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.190 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat E L Forge im vergangenen Quartal 218.3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte E L Forge 206.1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch