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10.09.2026 06:37:00
E KOCREF CR-REIT Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
E KOCREF CR-REIT Registered hat am 08.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 53.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 56.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.67 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 11.44 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 217.00 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei E KOCREF CR-REIT Registered ein Gewinn pro Aktie von 183.00 KRW in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat E KOCREF CR-REIT Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2.03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46.56 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 45.63 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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