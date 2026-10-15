E J informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

E J hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 13.17 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -65.120 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat E J im vergangenen Quartal 5.07 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte E J 4.29 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch