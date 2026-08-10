E Ink: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

E Ink lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.24 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 2.58 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat E Ink in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.22 Milliarden TWD im Vergleich zu 10.63 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch