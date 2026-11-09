E Ink: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

E Ink lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.29 TWD. Im Vorjahresviertel waren 3.67 TWD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 9.94 Milliarden TWD in den Büchern – ein Minus von 4.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem E Ink 10.42 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch