E I D Parry (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

E I D Parry (India) stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 14.20 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte E I D Parry (India) 23.87 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.54 Prozent auf 112.13 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 116.24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch