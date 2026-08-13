E I D Parry (India) präsentierte Quartalsergebnisse

E I D Parry (India) hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 7.96 INR. Im letzten Jahr hatte E I D Parry (India) einen Gewinn von 13.85 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90.18 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 87.24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch