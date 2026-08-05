E-Guardian: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

E-Guardian hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 17.00 JPY, nach 14.97 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.84 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2.74 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch