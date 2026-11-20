E Automotive B hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.01 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.97 Prozent auf 43.7 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45.1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch