DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Halten

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Beiersdorf von 74 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Derma-Marken und die Luxusmarke La Prairie hätten im dritten Quartal für eine positive Überraschung gesorgt, während der Umsatz mit Nivea wie erwartet geschrumpft sei, schrieb Thomas Maul am Donnerstag. Engpässe bei der Verfügbarkeit von Halbleitern hätten in der Klebstoffsparte Tesa für ein unerwartet schwaches Electronics-Geschäft gesorgt. Für einen Kursanstieg der Aktie brauche es weitere Hinweise, aus denen sich das Nivea-Erholungspotenzial ableiten lasse.

Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 14:20 Uhr 0.8 Prozent. Im heutigen Handel wurden bisher 96’510 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 11.8 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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