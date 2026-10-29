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29.10.2026 14:37:44
DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Halten
Die Beiersdorf-Aktie wurde von DZ BANK genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Beiersdorf von 74 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Derma-Marken und die Luxusmarke La Prairie hätten im dritten Quartal für eine positive Überraschung gesorgt, während der Umsatz mit Nivea wie erwartet geschrumpft sei, schrieb Thomas Maul am Donnerstag. Engpässe bei der Verfügbarkeit von Halbleitern hätten in der Klebstoffsparte Tesa für ein unerwartet schwaches Electronics-Geschäft gesorgt. Für einen Kursanstieg der Aktie brauche es weitere Hinweise, aus denen sich das Nivea-Erholungspotenzial ableiten lasse.
Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung
Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 14:20 Uhr 0.8 Prozent. Im heutigen Handel wurden bisher 96’510 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 11.8 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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