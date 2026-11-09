DZ BANK: Kaufen-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die DZ Bank hat DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 66 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten, finalen Quartalszahlen des Logistikkonzerns entsprächen operativ den Vorabzahlen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Expressgeschäft bleibe der zentrale Ergebnistreiber.

Aktienanalyse online: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 17:12 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1.1 Prozent auf 58.68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 511’531 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 31.0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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