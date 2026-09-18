DZ BANK: Kaufen für Hannover Rück-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück beim fairen Aktienwert von 314 Euro auf "Kaufen" belassen. "Bilanzielle Puffer und ein höheres Kapitalanlageergebnis ermöglichen Gewinnwachstum", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Die historisch niedrige Bewertung impliziere eine Einstiegsgelegenheit in ein Qualitätsunternehmen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Hannover Rück-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie musste um 12:25 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.4 Prozent auf 254.20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22’183 Hannover Rück-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 0.3 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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