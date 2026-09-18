Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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18.09.2026 12:43:44
DZ BANK: Kaufen für Hannover Rück-Aktie
Hier sind die Erkenntnisse von DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel, der das Hannover Rück-Papier näher betrachtet hat.
Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück beim fairen Aktienwert von 314 Euro auf "Kaufen" belassen. "Bilanzielle Puffer und ein höheres Kapitalanlageergebnis ermöglichen Gewinnwachstum", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Die historisch niedrige Bewertung impliziere eine Einstiegsgelegenheit in ein Qualitätsunternehmen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Hannover Rück-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Hannover Rück-Aktie musste um 12:25 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.4 Prozent auf 254.20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22’183 Hannover Rück-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 0.3 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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