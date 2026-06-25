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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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Aktienempfehlung 25.06.2026 09:39:03

DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen

DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Rheinmetall-Papiers durch DZ BANK-Analyst Holger Schmidt.

Rheinmetall
866.67 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Rheinmetall von 2188 auf 1705 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der verlorene Deal mit den Fregatten vom Typ F-126 "tut weh, ist aber kein Schiffbruch", schrieb Holger Schmidt am Donnerstag nach dem massiven Kurseinbruch zur Wochenmitte. Der Barwert des Projekts sei viel niedriger als der Rückgang des Aktienkurses. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens war am Mittwoch um fast ein Fünftel oder etwas mehr als zehn Milliarden Euro auf nur noch rund 44 Milliarden Euro abgesackt. Der operative Gewinn des Auftrags hätte laut Schmidt insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro betragen und das über viele Jahre gestreckt. Er sieht allerdings einen Rückschlag für die Ambitionen der Düsseldorfer im Marine-Geschäft.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:23 Uhr um 1.7 Prozent auf 932.70 EUR ab. Im heutigen Handel wurden bisher 69’663 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 39.7 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:05 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:08 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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