Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’236 0.1%  SPI 20’068 0.1%  Dow 52’094 -0.2%  DAX 24’915 1.2%  Euro 0.9221 -0.1%  EStoxx50 6’289 0.9%  Gold 4’015 -0.1%  Bitcoin 47’549 -2.1%  Dollar 0.8092 0.2%  Öl 73.2 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Idorsia36346343Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Strategy-Aktie nach der Rally unter Druck: Anleger nehmen Gewinne mit
Rheinmetall-Aktie: Auftrag im zweistelligen Millionenwert aus der Ukraine erhalten
Siemens Energy-Aktie zieht an: Energiekonzern liefert Schlüsselkomponenten für zwei GuD-Kraftwerke in Oman
DZ BANK gibt Beiersdorf-Aktie Halten
Razzia-Schock in Taiwan: Super Micro Computer-Aktie im Abwärtssog - Dell wittert die Milliarden-Lücke
Suche...
Plus500 Depot

Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Beiersdorf-Analyse im Blick 30.06.2026 14:28:44

DZ BANK gibt Beiersdorf-Aktie Halten

DZ BANK gibt Beiersdorf-Aktie Halten

DZ BANK-Analyst Thomas Maul hat eine gründliche Analyse des Beiersdorf-Papiers durchgeführt.

Beiersdorf
69.33 CHF -0.20%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 93 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Seit Anfang 2025 stottere der Wachstumsmotor Nivea, konstatierte Thomas Maul am Dienstag. Nach einem Umsatzrückgang von 7 Prozent im Auftaktquartal rechnet er für die Dachmarke im zweiten Jahresviertel mit einem organischen Minus von 6 Prozent. Der Experte reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für den Konsumgüterkonzern der Jahre 2026 und 2027.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Beiersdorf-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 14:12 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0.3 Prozent auf 75.42 EUR. Zuletzt wechselten 76’367 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Das Papier büsste seit Anfang des Jahres 2026 18.4 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Beiersdorf AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten