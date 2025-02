DZ BANK gibt BASF-Aktie Kaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Chemiekonzern plane einen weiteren Verbundstandort in China, der Ende 2025 in Betrieb gehen werde, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank der Kernpunkte der langfristigen Strategie - die Vorbereitung eines Börsengangs des Agrargeschäfts bis 2027 sowie der Verkauf von Surface Solutions - solle die Bewertung der Aktie steigen.

Aktienauswertung: Die BASF-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von BASF konnte um 14:42 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.5 Prozent auf 48.31 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1’094’230 BASF-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 13.8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 11:14 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 13:43 / MEZ





