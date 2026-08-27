DZ BANK bescheinigt Kaufen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Analyst Michael Punzet hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv hervor, dass die Fortschritte für Lösungen im Bereich assistiertes und automatisiertes Fahren durch Effizienzmassnahmen unterstützt würden. Unter anderem verwies er darauf, dass Mercedes-Benz Cars die deutschlandweite Einführung der "Point-to-Point"- Navigation, ein teilautomatisiertes Fahrsystem für den Stadtverkehr, für Anfang 2027 angekündigt habe.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:51 Uhr 1.3 Prozent auf 45.23 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 668’832 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 19.4 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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