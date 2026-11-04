DZ BANK bescheinigt Kaufen für Heidelberg Materials-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberg Materials nach Zahlen von 203 auf 206 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Wachstumsschwung bei dem Zementkonzern beschleunige sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Programm zur Selbstoptimierung werde ausgeweitet und das deutsche Infrastrukturprogramm komme langsam in Fahrt. Er schätzt, dass es 2027 erste positive Impulse bringen sollte.

Aktienanalyse online: Die Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 17:18 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 9.8 Prozent auf 171.90 EUR nach oben. Bisher wurden heute 599’030 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 21.4 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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