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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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DZ BANK bescheinigt Kaufen für Heidelberg Materials-Aktie
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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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Aktie unter die Lupe 04.11.2026 17:34:44

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Heidelberg Materials-Aktie

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Heidelberg Materials-Aktie

Die Heidelberg Materials-Aktie wurde von DZ BANK genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Heidelberg Materials
157.59 CHF 8.84%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberg Materials nach Zahlen von 203 auf 206 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Wachstumsschwung bei dem Zementkonzern beschleunige sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Programm zur Selbstoptimierung werde ausgeweitet und das deutsche Infrastrukturprogramm komme langsam in Fahrt. Er schätzt, dass es 2027 erste positive Impulse bringen sollte.

Aktienanalyse online: Die Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 17:18 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 9.8 Prozent auf 171.90 EUR nach oben. Bisher wurden heute 599’030 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 21.4 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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16:41 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
14:30 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:14 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:09 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07:57 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’568.25 19.92 SABNBU
Short 15’889.05 13.91 S7WB3U
Short 16’475.59 8.88 S4BMDU
SMI-Kurs: 15’022.85 04.11.2026 17:31:16
Long 14’354.87 19.66 SJQJBU
Long 14’032.49 13.78 STE1BU
Long 13’448.96 8.99 S1B77U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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