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04.11.2026 17:34:44
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Heidelberg Materials-Aktie
Die Heidelberg Materials-Aktie wurde von DZ BANK genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberg Materials nach Zahlen von 203 auf 206 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Wachstumsschwung bei dem Zementkonzern beschleunige sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Programm zur Selbstoptimierung werde ausgeweitet und das deutsche Infrastrukturprogramm komme langsam in Fahrt. Er schätzt, dass es 2027 erste positive Impulse bringen sollte.
Aktienanalyse online: Die Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 17:18 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 9.8 Prozent auf 171.90 EUR nach oben. Bisher wurden heute 599’030 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 21.4 Prozent zurück.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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