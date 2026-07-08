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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Experten-Einschätzung 08.07.2026 10:22:44

DZ BANK bescheinigt Kaufen für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DZ BANK bescheinigt Kaufen für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DZ BANK hat eine eingehende Prüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

DHL Group
51.03 CHF -2.30%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 57,50 auf 63,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern habe dank des Ergebnistreibers Expressgeschäft mit seinen vorläufigen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er revidierte seine Prognosen nach oben.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 10:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1.0 Prozent auf 56.14 EUR abwärts. Im heutigen Handel wurden bisher 256’704 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 25.3 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
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