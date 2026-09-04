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Papier unter der Lupe 04.09.2026 10:52:44

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Continental-Aktie

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Continental-Aktie

Diese Empfehlung gibt DZ BANK für die Continental-Aktie aus.

Continental
67.19 CHF 2.14%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Continental von 79 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Transformation zu einem reinen Reifenhersteller sei auf der Zielgeraden, schrieb Michael Punzet am Freitag. Der Verkauf von ContiTech sei zu einem höheren Unternehmenswert als erwartet fixiert worden. Ein Grossteil des Mittelzuflusses solle nun an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Dem verbleibenden Kerngeschäft attestierte er im zweiten Quartal eine deutliche Verbesserung der operativen Marge.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Continental-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 10:36 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1.1 Prozent auf 71.02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 139’252 Continental-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 9.1 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

UBS AG beurteilt Continental-Aktie mit Buy

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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