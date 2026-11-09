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09.11.2026 07:12:50
Dyno Nobel Group Reports Net Profit In FY26
(RTTNews) - Dyno Nobel Group (DNL.AX) reported fiscal 2026 statutory net profit after tax of A$66 million compared with a loss of A$53 million in the previous year. Net profit after tax ex IMIs was A$331 million compared to A$423 million, prior year. Statutory EBIT ex IMIs declined to A$504 million from A$714 million. Earnings per share excluding significant items totaled 18.8 cents per share, compared with 22.8 cents per share, last year. Explosives underlying EBIT ex IMIs was A$485 million versus A$434 million a year ago. Revenue was A$3.94 billion, down 26.3% from last year.
For fiscal 2027, the company projects underlying EBIT to be approximately A$515 million-A$555 million. The company anticipates an earnings split of approximately 40% in the first half and 60% in the second half.
Dyno Nobel shares are trading at A$3.40 on Australian Securities Exchange, down 10.99%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Incitec Pivot Ltd (spons. ADRs)
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Analysen zu Incitec Pivot Ltd (spons. ADRs)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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