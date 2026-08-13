Dynic hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dynic hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 107.12 JPY, nach 62.94 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Dynic mit einem Umsatz von insgesamt 11.69 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5.41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch