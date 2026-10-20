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20.10.2026 06:37:00
Dynex Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Dynex Capital hat am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1.34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Dynex Capital ein Ergebnis je Aktie von 1.08 USD vermeldet.
Dynex Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.37 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 817.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 149.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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