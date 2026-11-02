Dynemic Products legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dynemic Products hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 5.27 INR gegenüber 3.58 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dynemic Products in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42.22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.27 Milliarden INR im Vergleich zu 893.2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch