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05.11.2026 15:44:36
Dyne Therapeutics Q3 Loss Widens On Higher R&D Costs; Cash Runway Extends Into Q2 2028
(RTTNews) - Dyne Therapeutics, Inc. (DYN), a clinical-stage biotechnology company focused on genetically driven neuromuscular diseases, reported a wider third-quarter 2026 net loss, primarily reflecting higher research and development expenses and preparations for potential product launches.
Net loss increased to $193.6 million, or $1.06 per share, from $108.0 million, or $0.76 per share, a year earlier.
R&D expenses rose to $161.7 million from $97.2 million, while general and administrative expenses increased to $35.3 million from $16.7 million.
The company ended September 30, 2026, with $1.134 billion in cash, cash equivalents and marketable securities, which it expects to fund operations into the second quarter of 2028.
Dyne's z-rostudirsen BLA is under FDA priority review, with a January 21, 2027 PDUFA date. Topline ACHIEVE trial data for z-basivarsen are expected in Q1 2027.
Currently, DYN is trading at $18.23, down 1.78%
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dynegy Inc
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Analysen zu Dynegy Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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