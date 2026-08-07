Dynatrace stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dynatrace hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.12 USD gegenüber 0.160 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dynatrace in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 554.6 Millionen USD im Vergleich zu 477.4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch