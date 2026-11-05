Dynasty Ceramic: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dynasty Ceramic hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.02 THB vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Dynasty Ceramic ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.020 THB in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8.40 Prozent auf 1.33 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte Dynasty Ceramic 1.45 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch