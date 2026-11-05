Dynasty Ceramic legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dynasty Ceramic hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 THB. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.020 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.33 Milliarden THB – eine Minderung von 8.40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.45 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch