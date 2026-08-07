Dynasty Ceramic hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dynasty Ceramic hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.02 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dynasty Ceramic noch ein Gewinn pro Aktie von 0.030 THB in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dynasty Ceramic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5.97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.48 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 1.57 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch